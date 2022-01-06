Санкт-Петербург, 6 января, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Жители Невского и Красногвардейского районов Санкт-Петербурга пожаловались на длительное отключение отопления в жилых домах в связи с дефектом на трубопроводе. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «ЖКС № 1 Невского района».

Иван Шилов ИА REGNUM Без отопления

Авария на трубопроводе по адресу проспект Большевиков, дом 32, была зарегистрирована в 13:20 мск 5 января. В результате дефекта без отопления остались жители Невского и Красногвардейского районов. В основном в их список вошли проживающие на проспекте Большевиков. Помимо этого от отопления отключён Университет телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича, детские сады и школы.

Часть жителей столкнулась с протечками в трубах из-за отсутствия потока горячей воды. Чтобы дозвониться в управляющие компании для вызова аварийных служб потребовалось больше обычного времени. Заявки на устранение течей были зарегистрированы, однако из-за потока обращений не все были выполнены.

Работы по устранению возникшей аварии уже осуществляет ГУП «ТЭК СПб». В компании обещают завершить ремонтные работы к вечеру 6 января.