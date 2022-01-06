Тбилиси, 6 января, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Сакаашвили, находящийся в тюрьме в Рустави, поддержал протесты в Казахстане, которые переросли в беспорядки. Об этом он сообщил в соцсети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

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«Я приветствую борьбу казахского народа за свободу. Этот героизм показывает конкретный пример того, что какие бы репрессии не проводил режим, какие бы аресты он не осуществлял, какие бы спецназы не направлял, люди везде хотят свободы и не будут мириться с несправедливостью, коррупцией и неформальным управлением», — написал экс-президент.

Он сообщил, что в 2021 году, когда находился в Киеве, встречался с представителями оппозиции Казахстане. Поговорив с ними, он решил, что общество в этой республике готово к переменам.

Напомним, протесты в Казахстане переросли в беспорядки и вооружённые столкновения с силовиками. Есть сведения о погибших, сотни пострадавших поступают в медучрежения. В стране проводится контртеррористическая операция.