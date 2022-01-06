Оренбург, 6 января, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Жительница Оренбурга перевела неизвестным мошенникам более 2,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Gtrk-kaluga.ru Мошенники

В начале декабря 39-летняя женщина интересовалась рекламой инвестиций в одном из известных банков России. А затем ей позвонили два гражданина и рассказали о якобы возможности получения крупной прибыли от инвестиций на одном из интернет-ресурсов. Она перевела 998 тыс. рублей, а затем оформила несколько кредитов и тоже отдала их мошенникам.

Возбуждено и расследуется уголовное дело. А при инвестировании денежных средств сотрудники полиции рекомендуют гражданам консультироваться со специалистами.