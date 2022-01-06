Зверево, Ростовская область, , 11:23 — REGNUM В Ростовской области прокуратура через суд наказала подрядчика, взявшегося за строительство универсальной спортивной площадки. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Штраф Fas.gov.ru

В ходе проверки соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд выяснилось, что индивидуальный предприниматель не уложился в срок, указанный в муниципальном контракте.

Прокуратура внесла бизнесмену представление. В отношении него было возбуждено административное дело. Суд оштрафовал подрядчика.

В настоящее время нарушения устранены, работы выполнены.