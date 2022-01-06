Пекин, , 11:19 — REGNUM Китайские ученые разработали новый способ мониторинга подземных толчков с использованием телекоммуникационного оптического волокна с меньшими затратами и временем развертывания, сообщила 5 января газета China Science Daily.

Землетрясение Zeml.info

Исследовательская группа из Инновационной Академии точных измерительных наук и технологий, связанной с Академией наук Китая, использовала технологию сейсмического зондирования с распределенным оптическим волокном, чтобы превратить оптоволоконную сеть городской связи в сверхплотный массив сейсмического мониторинга для быстрого реагирования после землетрясения.

Мониторинг повторных толчков сильных или разрушительных землетрясений может помочь в раннем предупреждении и оценке землетрясений. Мобильная сеть сейсмического мониторинга является одним из основных инструментов мониторинга таких толчков. Технология сейсмического зондирования с распределенным оптическим волокном может обнаруживать растяжение или сжатие оптических волокон во время землетрясений и преобразовывать их в сейсмические сигналы.

Исследовательская группа использовала телекоммуникационное оптическое волокно протяженностью 7,6 км в Таншане провинции Хэбэй на севере Китая, для мониторинга подземных толчков после землетрясения магнитудой 5,1, которое потрясло городской район Гуйе 12 июля 2020 года, и обнаружила десятки слабых подземных толчков с предварительным распределением потенциального риска землетрясения и ущерба. Результаты исследования были опубликованы в журнале Seismological Research Letters.