Москва, , 11:19 — REGNUM Выявлять и наказывать врачей, которые выступают против прививок от COVID-19, неправильно. Об этом РИА Новости заявил президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия.

Лео Бокерия Duma.gov.ru

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«Это неправильно, я категорически против. Я считаю, что выявлять, наказывать — это не наш путь. Я думаю, что это не поддерживается властью», — сказал Бокерия.

Он напомнил, что в России и без того наблюдается кадровый дефицит медиков.