Ереван, 6 января, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Новость о проникновении на территорию Казахстана террористических группировок является тревожной. Об этом 6 января говорится в заявлении МИД Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

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«С беспокойством и озабоченностью следим за вооруженными столкновениями в Казахстане. Новость о проникновении террористических группировок вызывает тревогу», — говорится в сообщении.

Также в армянском внешнеполитическом ведомстве решительно осудили насилие и добавили, что оно не может быть способом решения политических проблем.

Кроме этого, в МИД республики указали на необходимость предпринять шаги для предотвращения дальнейших столкновений и восстановления атмосферы терпимости, необходимой для мирных политических процессов в Казахстане, включая проведение мирных митингов граждан и осуществление права на свободу выражения мнений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Казахстана ввело запрет на вывоз за рубеж социально значимых товаров.