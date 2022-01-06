Пекин, , 11:17 — REGNUM В деревне Шаоцзяпэн города Аньян провинции Хэнань в центральном Китае недавно было обнаружено крупномасштабное скопление гробниц, относящихся к поздней династии Шан (1600−1046 гг. до н.э.), согласно данным городского института культурных реликвий и археологии, передает агентство Синьхуа.

Археология

Расположенный в 2,4 км от дворца и родового храма Руин Инь, внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, участок Шаоцзяпэн, как полагают, является основным местом проживания клана под названием «Се» династии Шан. Китайский иероглиф «Се» был обнаружен на надписи из бронзовой посуды, обнаруженной на кладбище реликвий, что указывает на принадлежность к клану.

В ходе двухлетних раскопок на этом месте было найдено в общей сложности 18 фундаментов зданий, 24 гробницы, четыре ямы для лошадей и колесниц, а также реликвии, в том числе изысканные изделия из бронзы, нефрита и камня, изделия из кости и мидии.

В ямах были обнаружены шесть повозок и несколько воинов и лошадей, похороненных вместе с мертвыми, с роскошными украшениями на реликвиях. Некоторые воины были найдены в шляпах с завязками из ракушек, а лбы некоторых лошадей были украшены золотым шпоном и бронзовой подкладкой.

«Это очень редкое явление среди древних открытий Аньяна, отражающее исключительный статус и власть владельца кареты», — сказал директор института Кун Дэмин.

Исследователи все еще работают над раскрытием оставшихся тайн этого места, включая социальный статус клана, их разделение труда и их отношения с королевской семьей Шан. По словам Куна, реликвии на этом месте разнообразны и относительно хорошо сохранились, что делает их очень важными для изучения масштабов и планировки руин Инь.