Лондон, , 11:16 — REGNUM Американская компания Meta (ранее Facebook) подала апелляцию на решение британских властей о необходимости расторжения сделки по приобретению сервиса Giphy. Об этом сообщает агентство Reuters.

Компания Facebook Libyaakhbar.com

В обращении Meta говорится, что британские антимонопольщики неверно оценили последствия этой сделки. Также отмечается, что решение регулирующего органа было принято с нарушениям ряда процедур.

Компания Facebook приобрела сервис для создания и обмена анимированными изображениями в формате GIF в мае 2020 года. Сумма сделки составила около $400 млн.

Эта сделка вызвала интерес у антимонопольных ведомств целого ряда стран. Платформа Giphy используется социальными сетями Twitter, TikTok, приложением Snapchat и другими сервисами. Антимонопольщики опасаются, что поглощение Giphy поставит Facebook в более выгодное положение на рынке цифровой рекламы.

В ноябре 2021 года британская антимонопольная служба CMA (Competition and Markets Authority) постановила, что Meta должна продать сервис Giphy из-за нарушения антимонопольных норм. Это стало первым решением британского антимонопольного органа по блокированию подобной сделки.

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