Пекин, , 11:15 — REGNUM Археологи раскопали гробницу с каменным внешним гробом, относящуюся ко временам династии Северная Вэй (386−534) в провинции Шаньси на севере Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Согласно последним результатам исследований, опубликованным институтом археологии провинции Шаньси, гробница, расположенная в городе Датун, имеет надписи на колонне в камере, показывающие год ее создания 456, а ее владельца зовут Люй Сюй.

Внешний гроб, или «го» по-китайски, имеет длину 1,8 метра с севера на юг и ширину 3,3 метра с востока на запад, достигая высоты 1,9 метра в самой высокой точке. Из-за разграблений и просачивания воды в камеру, не было найдено внутреннего гроба, или «гуань» по-китайски, но было обнаружено несколько реликвий.

Эксперты отметили, что на южной стороне внешнего гроба вырезаны изображения двух воинов, охраняющих гробницу, одетых в экзотические одежды, с обнаженной грудью и держащих трезубцы.

Директор Датунского института археологии Чжан Чжичжун сказал, что открытие гробницы предоставило новые материалы для изучения этнической интеграции и культурных обменов между Китаем и Западом.