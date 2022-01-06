Пекин, 6 января, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Китай одобрил четвертую фазу своей программы исследования Луны, включая базовую модель исследовательской станции, которую планируется построить на Луне в течение ближайшего десятилетия, сообщает Национальное космическое управление Китая, передает 6 января агентство Синьхуа.

tookapic Луна

Заместитель директора администрации У Яньхуа заявил, что Китай будет проводить исследования Луны в будущих миссиях «Чанъэ-6», «Чанъэ-7» и «Чанъэ-8». Как и планировалось, первым к южному полюсу Луны будет запущен зонд «Чанъэ-7». Поскольку «Чанъэ-6» является резервной копией миссии по доставке образцов лунного грунта «Чанъэ-5». Она будет запущена после «Чанъэ-7» для доставки образцов с южного полюса Луны. За миссией «Чанъэ-6» последует миссия «Чанъэ-8», которая станет шагом на пути к созданию модели лунной научно-исследовательской станции.

«Мы также готовимся работать с Россией над созданием базовой модели лунной исследовательской станции. Строительство станции заложит для нас прочную основу для лучшего изучения лунной среды и ресурсов, в том числе для мирного использования и освоения лунных ресурсов», — сказал У в недавнем интервью.

Зонд «Чанъэ-5» был запущен в 2020 году и собрал в общей сложности 1731 грамм образцов лунного грунта. В настоящее время Китай эксплуатирует посадочный модуль «Чанъэ-4» и марсоход «Юйту-2» на обратной стороне Луны. В 2019 году они совершили первую в истории мягкую посадку в кратере Фон Карман в бассейне «Южный полюс — Эйткен» на дальней стороне Луны.