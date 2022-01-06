Казань, , 11:35 — REGNUM В Татарии в период новогодних каникул сотрудники Роспотребнадзора проводят рейды по заведениям на соблюдение антиковидных требований. Из 127 проверенных объектов в 21 выявили нарушения, или 16,5% от числа обследованных, заявила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

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«Мы в новогодние каникулы продолжаем контрольно-надзорные мероприятия за объектами в республике по соблюдению антиковидных мер профилактики. С 31 декабря по 5 января проверено 127 объектов», — цитирует «Татар-информ» спикера.

Сотрудники ведомства проводят рейды по учреждениям общепита, торговым комплексам, театрам, кинотеатрам, работающим детским лагерям, новогодним представлениям в театрах и домах культуры, местах массовых гуляний, катках, пунктах проката и других местах.

Среди основных нарушений — несоблюдение дистанции и режимов дезинфекции. Проверки намерены продолжать до конца новогодних праздников, добавила Авдонина.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии на официальных новогодних мероприятиях проверяют аниматоров, в том числе играющих роли Дедов Морозов и Снегурочек, на наличие ковид-сертификатов, перенесенном заболевании или медотводе.

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