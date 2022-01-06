Пекин, 6 января, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Используя сферический радиотелескоп с апертурой пятьсот метров (FAST), также известный как «Небесное око Китая», ученые получили точную напряженность магнитного поля в молекулярном облаке, области межзвездной среды, которая, вероятно, готова к образованию звезд, сообщает 5 января агентство Синьхуа.

Chjaa.bao.ac.cn FAST

Используя метод высокочастотного самопоглощения (HINSA), они добились четкого обнаружения эффекта Зеемана — расщепления спектральной линии на несколько составляющих частоты в присутствии магнитного поля. Это единственный прямой зонд напряженности межзвездного магнитного поля.

Результат показал, что такие облака достигают сверхкритического состояния, критической точки, когда они коллапсируют в звезды намного раньше, чем считалось ранее на основе стандартной модели. Исследование было опубликовано в журнале Nature.