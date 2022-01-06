Ростов-на-Дону, , 11:11 — REGNUM В Ростовской области накануне Рождества, 6 января, потеплеет до +14 градусов. Это следует из оперативного ежедневного прогноза, опубликованного на сайте донского МЧС России.

Сосна Alexey Ivanov

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На Дону местами ожидаются небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде дождя. В утренние часы — туман, гололёд, на дорогах — гололедица. Скорость ветра составит 6−11 метров в секунду, местами порывы будут достигать 12−14 метров в секунду.

Воздух в дневные часы прогреется до +2…+7 градусов, в южных районах столбики уличных термометров поднимутся до +14 градусов.