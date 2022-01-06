Пекин, 6 января, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Китай завершит строительство своей космической станции в 2022 году, сообщает Китайская аэрокосмическая научно-технологическая корпорация, передает 5 января агентство Синьхуа.

Russian.news.cn Китайские космонавты совершили перемещение из космического корабля «Шэньчжоу-12» в орбитальный базовый модуль Тяньхэ

В 2022 году в стране будет осуществлено более 40 космических запусков, включая несколько пилотируемых космических аппаратов, сообщила компания на недавней конференции, посвященной ее плану на новый год. В течение года планируется запустить два грузовых корабля, два космических корабля «Шэньчжоу» и два лабораторных модуля планируемой китайской космической станции.

Другие миссии, связанные с космической станцией, включают рандеву и стыковку на орбите, выход в открытый космос и возвращение космического корабля. Ракета-носитель «Чанчжэн-6А» также совершит свой первый полет в 2022 году.