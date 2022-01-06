Сидней, Австралия, 6 января, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Сборная России в составе Даниил Медведев и Роман Сафиуллин обыграла представителей Италии Маттео Берреттини и Янника Синнера в парной встрече матча третьего тура группового этапа Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в Австралии. Об этом 6 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) robbiesaurus Даниил Медведев

Российские теннисисты обыграли итальянцев со счетом 5:7, 6:4, [10:5].

Соперники провели на корте 1 час 45 минут. За это время Медведев и Сафиуллин три раза подали навылет, ни разу не ошиблись при подаче и смогли реализовать два брейк-пойнта из четырёх. Их оппоненты за это же время подали навылет два раза, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из шести.

Отметим, в результате этого счет в матче между Россией и Италией стал 2−1 в пользу российской команды, которая в результате этого вышла в полуфинал Кубка ATP, где она сыграет с победителем противостояния между Польшей и Испанией.