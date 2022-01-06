Киев, 6 января, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен вернуться в Киев 17 января, цель возвращения — участие в судебном заседании. Об этом сообщается в профиле политика в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

«17 января я … вернусь в Киев, чтобы явиться в суд и провести совещание с генпрокурором, используя право народного депутата на экстренный прием. Возвращаюсь не защищаться от Зеленского, а защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии», — написал он.

При этом он подчеркнул, что «украинцы дадут достойный ответ на очередную попытку создать авторитарный режим в стране».

Об обвинениях против Порошенко стало известно в декабре. Правоохранители подозревают его в госизмене из-за т.н. угольного дела.