Лхаса, Китай, , 11:09 — REGNUM В Тибетском автономном районе на юго-западе Китая было введено более 7 млн доз вакцин против COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

Тибет

По словам исполняющего обязанности председателя регионального правительства Тибета Янь Цзиньхая, по данным на 4 января в регионе имеется 113 лабораторий для тестирования на COVID-19 с максимальной ежедневной пропускной способностью более 1 млн тестов.

В своем отчете о работе правительства, представленном 4 января на пятой сессии Собрания народных представителей Тибетского автономного района 11-го созыва, Янь также отметил, что в регионе было проведено почти 3,1 млн тестов на COVID-19. Отметим, что население Тибета по данным на 2010 год составляет 3 млн человек.