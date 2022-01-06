Пекин, 6 января, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Пекин совершил прорыв в борьбе с загрязнением воздуха, поскольку город обеспечил национальный стандарт качества воздуха, сообщает агентство Синьхуа.

大杨 Смог в Пекине

Средняя концентрация загрязняющих частиц PM2.5 в городе в 2021 году составила 33 микрограмма на кубический метр, что является самым низким уровнем с момента начала регистрации в 2013 году, сообщил на брифинге для прессы заместитель директора Пекинского муниципального бюро экологии и окружающей среды Юй Цзяньхуа.

Частицы PM2.5 — это частицы диаметром 2,5 микрона или менее, находящиеся в воздухе и которые могут проникать глубоко в легкие людей. В мегаполисе также наблюдалось снижение средней концентрации озона до 149 микрограммов на кубический метр в 2021 году, что стало первым случаем, когда показатели PM2.5 и озона в городе одновременно достигли национального стандарта уровня II.

Средняя концентрации PM10, диоксида азота и диоксида серы в Пекине в прошлом году составляли соответственно 55, 26 и 3 микрограмма на кубический метр, сказал Юй. В прошлом году в городе было 288 дней хорошего качества воздуха, что на 112 дней больше, чем в 2013 году, и только восемь дней было сильное загрязнение воздуха.