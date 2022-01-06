Пекин, , 11:06 — REGNUM Почтовая отрасль Китая продемонстрировала устойчивый рост в течение трехдневных новогодних праздников, сообщило Государственное почтовое бюро КНР, передает 4 января агентство Синьхуа.

Почтальон Печкин Цитата из м/ф «Трое из Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1978. СССР

Согласно данным, с 1 по 3 января количество посылок, полученных почтовыми и экспресс-компаниями страны, выросло на 22,6% в годовом исчислении до 920 млн единиц, что демонстрирует внушительный рост.

За этот период было доставлено в общей сложности 960 млн посылок, что на 26,5% больше, чем за аналогичный период годом ранее.