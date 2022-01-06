Астана, 6 января, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Правительство Казахстана ввело запрет на вывоз за рубеж социально значимых товаров. Об этом 6 января сообщает пресс-служба правительства.

Крупный рогатый скот

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Сообщается, что ограничение касается крупного и мелкого рогатого скота, а также картофеля и моркови. Меры введены сроком на три месяца.

Также на 180 дней были установлены ограничения на цены на различные виды топлива для транспорта. Они не должны быть выше тех, что сложились в стране в конце 2021 года. Меры вводят для стабилизации ситуации в стране.

Напомним, поводом для протестов, которые охватили Казахстан, стало резкое подорожание сжиженного газа в января. Потом протестующие стали выдвигать политические требования, в том числе они потребовали, чтобы президент страны ушёл в отставку. Протесты переросли в беспорядки и вооруженные столкновения с правоохранителями и военными.