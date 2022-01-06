Кабул, , 11:06 — REGNUM За последние три дня в результате снегопада и наводнений в Афганистане 11 человек погибли и еще 23 получили ранения.

По сообщению Shafaqna со ссылкой на агентство «Бахтар», в последние дни на 95% территории Афганистана выпал снег.

В результате недавних дождей 11 человек погибли и еще 23 получили ранения, сообщают СМИ со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) создал комиссию по урегулированию кризиса, которую возглавил мулла Абдул Гани Бародар, заместитель премьер-министра Исламского Эмирата.

Вчера прошло первое заседание комиссии, на котором мулла Бародар поручил профильным министерствам и ведомствам оказать экстренную помощь пострадавшим.

Он также поручил всем соответствующим органам Комиссии по борьбе со стихийными бедствиями быть полностью готовыми к оказанию помощи людям в случае любого стихийного бедствия в будущем.

В течение последних трех дней в большинстве провинций выпал снег и прошли дожди.

Наводнения и метель в ряде провинций заблокировали дороги и привели к человеческим жертвам.