Шанхай, Китай, , 11:04 — REGNUM Шанхай принял более 5,17 млн посетителей во время трехдневных новогодних праздников 2022 года, сообщили местные власти, передает агентство Синьхуа.

Шанхай (сс) beludise

По данным Шанхайского муниципального управления культуры и туризма, траты на туризм с 1 по 3 января составили около 12,6 млрд юаней (около $2 млрд). Более 170 ключевых туристических достопримечательностей города посетили в общей сложности 2,26 млн человек, что на 19% больше, чем во время прошлогодних трехдневных новогодних каникул.

В Набережной Вайтань, саду Юйюань и районе Луцзяцзуй, а также в исторических местах города и районах на берегу реки Хуанпу наблюдается значительный рост числа туристов. Художественные галереи и музеи города посетили 43 000 и 153 000 гостей соответственно, что свидетельствует о двузначном росте.