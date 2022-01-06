Три человека пострадали в ДТП на трассе Махачкала — Астрахань
Лаганский район, Калмыкия, 6 января, 2022, 11:03 — ИА Регнум. В результате аварии на трассе Махачкала — Астрахань в Лаганском районе Калмыкии пострадали три человека. Об этом сообщается в оперативной сводке республиканского управления МЧС России.
Pixabay.com
ДТП
ДТП случилось днём 5 января на 152 километре автодороги Махачкала — Астрахань. На участке трассы произошло опрокидывание легкового автомобиля. Оказана помощь троим пострадавшим.
На месте происшествия работали силы и средства Лаганского пожарно-спасательного гарнизона.