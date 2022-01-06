Лаганский район, Калмыкия, 6 января, 2022, 11:03 — ИА Регнум. В результате аварии на трассе Махачкала — Астрахань в Лаганском районе Калмыкии пострадали три человека. Об этом сообщается в оперативной сводке республиканского управления МЧС России.

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ДТП случилось днём 5 января на 152 километре автодороги Махачкала — Астрахань. На участке трассы произошло опрокидывание легкового автомобиля. Оказана помощь троим пострадавшим.

На месте происшествия работали силы и средства Лаганского пожарно-спасательного гарнизона.