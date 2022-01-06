Москва, 6 января, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Вопрос о возможности привлечения дополнительных инвестиций в целях модернизации и развития энергетического хозяйства Дагестана поручил рассмотреть правительству РФ президент России Владимир Путин. Соответствующее поручение 6 января обнародовано на сайте Кремля.

Mrsk-cp.ru Энергетики

«Правительству РФ совместно с публичными акционерными обществами «Газпром», «Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро» и «Российские сети» рассмотреть вопрос о привлечении дополнительных инвестиций в целях модернизации и развития энергетического хозяйства Республики Дагестан», — говорится в перечне поручений.

Также указывается, что срок исполнения этого поручения — до 1 марта 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поручил Минздраву РФ провести до 1 марта информационную компанию с целью привлечения к диспансеризации переболевших COVID-19 лиц.