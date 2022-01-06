Москва, , 10:58 — REGNUM Ночь на Байконуре прошла без происшествий, обстановка на объектах космодрома под контролем. Об этом 6 января сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

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«На Байконуре ночь без происшествий. Обстановка … под контролем», — написал он в Теlеgrаm-канале.

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года. Жители выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, протесты распространились на многие города.

5 января в стране на две недели ввели чрезвычайное положение — до 19 января.

В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане «подрывом целостности государства» и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ.