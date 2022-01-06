Зимовниковский район, Ростовская область, , 10:55 — REGNUM В Ростовской области на трассе в Зимовниковском районе два человека погибли и трое получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей. Среди пострадавших — двое детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла днём 5 января на автодороге Волгодонск — Зимовники. Водитель ВАЗ-2110, по предварительным данным, выехал на встречную полосу на разрешённом участке и столкнулся с Hyundai Accent. В результате смертельные травмы получили оба водителя. В больницу доставлены женщина и двое детей, находившиеся в иномарке.

Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.