Зимовниковский район, Ростовская область, 6 января, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В Ростовской области на трассе в Зимовниковском районе два человека погибли и трое получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей. Среди пострадавших — двое детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла днём 5 января на автодороге Волгодонск — Зимовники. Водитель ВАЗ-2110, по предварительным данным, выехал на встречную полосу на разрешённом участке и столкнулся с Hyundai Accent. В результате смертельные травмы получили оба водителя. В больницу доставлены женщина и двое детей, находившиеся в иномарке.

Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.