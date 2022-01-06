Москва, , 10:52 — REGNUM 400 человек застряли в московском аэропорту Шереметьево в ожидании вылета в город Кубы — Варадеро. Самолетне может отправиться по техпричинам, передает РЕН ТВ.

«Система …, которая запускает двигатель, есть в аэропорту Шереметьево, есть в аэропорту Гаваны … В аэропорту Варадеро этой системы нет. Борт прилетит в Варадеро и там останется, потому что нет системы запуска», — дали объяснение в аэропорту.

Одна из пассажирок отметила, что некоторые пассажиры более суток находятся в Шереметьево — вылет неоднократно переносили.

По последним данным, воздушное судно вылетело, но приземлится в Гаване.