Саратов, , 11:33 — REGNUM В Саратове на улице Перспективной вечером 5 января за рулем припаркованного на обочине дороги автомобиля ВАЗ-2112 обнаружили не подающего признаков жизни 56-летнего мужчину. По факту смерти водителя организована проверка, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Автомобиль СКР Http://yaroslavl.sledcom.ru

Прибывшие по вызову медработники скорой помощи констатировали смерть мужчины. На теле погибшего при внешнем осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено. Точную причину гибели мужчины установит экспертиза.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 3 января в Советском районе Саратовской области на участке федеральной дороги столкнулись легковой автомобиль и автобус. Водитель «Жигулей» выехал на встречную полосу, где врезался в пассажирский автобус «Форд Транзит».

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