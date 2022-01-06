Саратов, 6 января, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В Саратове на улице Перспективной вечером 5 января за рулем припаркованного на обочине дороги автомобиля ВАЗ-2112 обнаружили не подающего признаков жизни 56-летнего мужчину. По факту смерти водителя организована проверка, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Http://yaroslavl.sledcom.ru Автомобиль СКР

Прибывшие по вызову медработники скорой помощи констатировали смерть мужчины. На теле погибшего при внешнем осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено. Точную причину гибели мужчины установит экспертиза.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 3 января в Советском районе Саратовской области на участке федеральной дороги столкнулись легковой автомобиль и автобус. Водитель «Жигулей» выехал на встречную полосу, где врезался в пассажирский автобус «Форд Транзит».

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