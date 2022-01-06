Вашингтон, , 10:48 — REGNUM Кинорежиссёр Квентин Тарантино объявил о завершении основной работы над романом про персонажа фильма «Однажды в Голливуде». Об этом пишет журнал Empire.

Квентин Тарантино Иван Шилов © ИА REGNUM

Фильм «Однажды в Голливуде» с Леонардо Ди Каприо, Брэдом Питтом и Марго Робби в главных ролях вышел в прокат в мае 2019 года. Позже режиссёр фильма Квентин Тарантино заявил, что хотел бы более глубоко раскрыть историю фильма.

Для этого он написал книгу, получившую название «Однажды в Голливуде: Роман». 400-страничный роман стал лидером в рейтинге продаж онлайн-магазина Amazon.

В интервью журналу Empire режиссёр рассказал, что практически завершил работу над своей второй книгой. Новый роман раскрывает историю персонажа Рика Далтона — бывшую звезду вестернов, роль которого в фильме сыграл Леонардо Ди Каприо.

«Мне, наверное, нужно немного подправить его. Но основная часть работы завершена», — заявил Тарантино.

Также режиссёр продолжает работу над нехудожественной книгой, посвящённой кинематографу 1970-х годов. В это издание войдут обзоры, эссе и другие материалы про кинематограф этого периода.