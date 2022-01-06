Москва, , 10:47 — REGNUM Снегопад, обрушившийся 5 января на Москву, принес 15% месячной нормы осадков, снежный покров вырос до 29 см, сообщил 6 января ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Снег в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«6-часовой снегопад принес в Москву 15% месячной нормы осадков: в Тушино выпало 5 мм, на ВДНХ — 6 мм, в центре столицы, на Балчуге — 7 мм осадков», — передает его слова РИА Новости.

Высота снежного покрова на базовой метеостанции ВДНХ повысилась до 29 см, Тушино — до 30 см, на Балчуге — до 32 см, что соответствует климатическим показателям последней декады января.

В настоящее время снегопады наблюдаются в Калужской, Тульской, Рязанской, Смоленской областях.