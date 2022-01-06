Москва, , 10:44 — REGNUM Сообщение о том, что демократы не будут голосовать за законопроект о введении санкций на «Северный поток — 2» означает, что президент США Джо Байден серьезно относится к диалогу с Россией, отметил депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Вячеслав Никонов Government.ru

«Означает, что Байден очень серьезно относится к диалогу с Россией по стратегической стабильности. Не хочет смазать его начало. Стремится сохранить сплоченность Запада на переговорах. И хочет приберечь силовые аргументы для торга», — отметил Никонов в соцсетях.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сенат Конгресса США, вероятнее всего, не утвердит на следующей неделе предложенный республиканцем Тедом Крузом (от штата Техас) законопроект о санкциях в отношении газопровода «Северный поток — 2», пишет американская газета Politico.

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