Самарская область, 1 ноября, 2010, 17:43 — ИА Регнум. Сегодня, 1 ноября прошла первая пресс-конференция нового мэра Самары Дмитрия Азарова, сообщает корреспондент ИА REGNUM-ВолгаИнформ. Вместе Азаровым на вопросы журналистов отвечали его первые заместители Виктор Кудряшов и Юрий Ример и заместитель мэра - руководитель Департамента финансов Андрей Прямилов. В числе из вопросов, затронутых на пресс-конференции, были вопросы о тарифах на услуги ЖКХ и коммунальных платежах. Как рассказал первый вице-мэр Юрий Ример, в 2011 году предельный уровень роста тарифов на этот вид услуг федеральная служба по тарифам обозначила в 15%. Дмитрий Азаров по вопросу роста тарифов отметил: "мы не превысим предельный уровень"; по его словам, задача состоит в том, чтобы рост тарифов составил от 10% до 15%, ориентир делается на нижнюю границу. "Мы надеемся выйти на 12%", - заявил он. Также на пресс-конференции было отмечено, что самарцам необходимо устанавливать приборы учета. На сегодняшний день это сделали лишь 3% горожан. Те, кто установит их, будет оплачивать коммунальные услуги ровно настолько, сколько их употребил, на тех же, кто этого не сделает, будут списывать весь перерасход, утечки и так далее. Сейчас на согласовании у областного правительства находится программа на пять миллиардов рублей по установке приборов учета в Самаре. Отметим, что перед выборами мэра по Самаре расклеены были баннеры с обещаниями снизить коммунальные платежи.

Дмитрий Азаров коснулся существующего проекта бюджета Самары на 2011 год. "Тот проект бюджета, который сейчас существует, нас не устраивает", - заявил он. Администрация Самары намерена дорабатывать проект бюджета совместно с городской думой. Руководитель Департамента финансов Андрей Прямилов озвучил основные параметры бюджета-2011: доходы составят 12 млрд 123 млн рублей, расходы - 12 млрд 730 млн рублей. Пока в проекте не учтены поступления из вышестоящих бюджетов.

Азаров рассказал, что обратился к губернатору Самарской области Владимиру Артякову с просьбой, чтобы областное правительство помогло городу разобраться с рядом задач. Для этого от каждого министерства должен быть назначен куратор, который следил бы за тем, как осуществляется работа соответствующего городского департамента.

На пресс-конференции был затронут вопрос о переименовании площади Куйбышева. Напомним, что в августе было принято решение о присвоении площади Куйбышева ее прежнего названия "Соборная", и изменения должны были вступить в силу уже с ноября. Но из-за многочисленных обращений и жалоб жителей утверждение проекта было приостановлено. "Сегодня не вижу в этом необходимости", - так прокомментировал Азаров возможность смены названия. По его мнению, в Самаре есть уникальный опыт, когда улицы носят двойное название. "В первую очередь при принятии таких решений нужно учитывать мнение граждан", - заявил он.