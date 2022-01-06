Москва, , 10:43 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны разработать и принять меры по реализации гарантий сохранения этнокультурного многообразия народов РФ в рамках проведения Года культурного наследия народов России.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«…И принять меры по реализации конституционных гарантий сохранения этнокультурного многообразия народов РФ, а также по оказанию на регулярной основе дополнительной поддержки мастерам народного искусства и традиционного художественного творчества», — отмечается в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственными за исполнение поручения значатся председатель правительства РФ Михаил Мишустин, советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Срок исполнения — 1 марта 2022 г.