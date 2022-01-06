Москва, , 10:43 — REGNUM Предложения по вопросу обеспечения с 2022 года лекарствами детей с тяжелыми заболеваниями, а также после достижения ими 18-летия, поручил представить до 15 февраля правительству РФ президент России Владимир Путин. Соответствующее поручение 6 января обнародовано на сайте Кремля.

Лекарства

«Правительству РФ … представить предложения об обеспечении, начиная с 2022 года, в рамках деятельности Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, «Круг добра» больных после достижения возраста 18 лет необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, техническими средствами реабилитации и об оказании им медицинской помощи, предусмотрев поэтапное увеличение возраста таких больных», — говорится в перечне поручений.

Также уточняется, что срок исполнения этого поручения 15 февраля наступившего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ принять до 1 августа меры, которые направлены на стабилизацию цен на уголь, а также на обеспечение бесперебойных угольных поставок.