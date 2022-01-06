Москва, 6 января, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Мужчины чаще женщин страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, т.к. женщина «лучше сбалансирована», ее организм настроен на большие физиологические нагрузки. Об этом рассказал академик РАН Лео Бокерия — президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева.

Kremlin.ru Лео Бокерия

«Мужчины. Женщина — лучше сбалансирована», — сказал он РИА Новости.

По его словам, гормональная система у женщины изначально устроена на большие физиологические нагрузки — беременность.