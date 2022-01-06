Москва, 6 января, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Меры, которые направлены на стабилизацию цен на уголь, а также на обеспечение бесперебойных угольных поставок, поручил принять до 1 августа правительству РФ президент России Владимир Путин. Соответствующее поручение 6 января обнародовано на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

«Правительству РФ… принять меры, направленные на стабилизацию цен на уголь и обеспечение его бесперебойных поставок производителям тепловой энергии и населению, в том числе создать условия для заключения в приоритетном порядке прямых контрактов с организациями, имеющими лицензии на добычу и (или) переработку угля», — говорится в перечне поручений.

Также уточняется, что срок исполнения этого поручения — 1 августа 2022 года и добавляется, что ответственным за его исполнение назначается председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов заявил, что в 2022 году будет расти спрос на традиционные товары российского экспорта.