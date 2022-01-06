Москва, , 10:35 — REGNUM Ношение масок не оказывает влияния на работу сердца. Об этом в интервью РИА Новости заявил президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия.

Лео Бокерия Kremlin.ru

«Нет, не вредно. Человек потребляет столько кислорода, сколько нужно организму. Поэтому вы, может быть, на два вдоха больше будете делать, но это никак не отразится на вашем здоровье», — сказал Бокерия.

В качестве примера он привёл Японию, где половина граждан ходит в защитных масках и привыкла таким способом защищать себя.