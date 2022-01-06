Иркутск, 3 декабря, 2023, 18:50 — ИА Регнум. Подозреваемых в убийстве 15-летнего школьника в Иркутске задержали в 200 км от места преступления. Как стало известно вечером 3 декабря, следователи проверяют версию об их опьянении в момент преступления.

Кадр из видео

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На кадрах подростков вывели из небольшого деревенского дома правоохранители и сажают в служебные авто, чтобы отвезти обратно в Иркутск для проведения дальнейших следственных мероприятий.

Как сообщало ИА Регнум, подростки зарезали сверстника на остановке в Иркутске. По версии следствия, на остановке на Байкальской улице произошёл конфликт, в результате которого 15-летний мальчик получил ранения. Ему вызвали скорую помощь, но спасти жизнь не удалось. Возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Спустя сутки, двух подростков, которые могли иметь отношение к произошедшему, задержали в Качугском районе.