Нур-Султан, , 10:34 — REGNUM Школьные зимние каникулы в Казахстане продлены до 17 января. Об этом 6 января сообщила первый вице-министр образования и науки страны Шолпан Каринова.

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«По приказу минобразования и науки зимние каникулы шильников продлены до 17 января», — отметила она в эфире ГосТВ.

Между тем ОДКБ направила коллективные миротворческие силы в Казахстан. От РФ в состав сил вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск.

Основными задачами миротворческих сил станет охрана важных государственных и военных объектов, содействие силам правопорядка Казахстана.