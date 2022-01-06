Москва, , 10:32 — REGNUM В Госдуме обратили внимание на то, что авторитарные режимы ищут помощи у России, но как только ситуация налаживается — скатываются в «незалежность».

Эмблема ОДКБ

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"В XIX веке Россия была «жандармом Европы» — русские цари повсюду подавляли революцию. И какой результат? Сейчас, мне кажется, на постсоветском пространстве в авторитарных режимах такие же ожидания от России. После Украины Россия готова, похоже, «догонять» и в Белоруссии, и в Казахстане. Ок. Не вопрос», — отметил депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев в телеграм-канале.

«Но вы не хотите обратно в СССР, в Российскую империю, друзья? Как спасать вашу жопу, так вам нужны русские солдаты. Как отпустило — вы незалежные и устраиваете национальные патрули и режете «москалей». Защита в обмен на независимость и русофильство. Иначе зачем всё это?» — рассуждает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к странам-членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой помочь в решении ситуации в республике.

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