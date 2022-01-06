Оренбург, , 10:27 — REGNUM Размещённые в Оренбургской области транспортные самолёты «Ил-76» могут вылететь в Казахстан. Об этом пишут СМИ.

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По данным издания Orengrad.ru, личный состав был вызван ранее для подготовки к вылету. Точное число самолётов, готовящихся к вылету, не названо.

Как сообщало ИА REGNUM, протесты в Казахстане идут с начала года и переросли в массовые беспорядки. Изначально граждане протестовали против резкого подорожания газа. В результате президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку и возглавил Совет безопасности, во главе которого ранее находился Нурсултан Назарбаев. На территории республики было ведено чрезвычайное положение.