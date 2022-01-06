Пекин, , 10:20 — REGNUM Роботизированный манипулятор на китайской космической станции «Тяньгун» успешно выполнил первый испытательный манёвр. 6 января об этом сообщает газета China Daily со ссылкой на данные Управления программы космических пилотируемых полётов КНР.

Китайские космонавты совершили перемещение из космического корабля «Шэньчжоу-12» в орбитальный базовый модуль Тяньхэ Russian.news.cn

С помощью роботизированного манипулятора экипаж станции отстыковал от базового модуля грузовой корабль «Тяньчжоу-2». Далее манипулятор переместил грузовой корабль в сторону, а позже вернул его на прежнее место, вновь выполнив стыковку.

Операции с использованием манипулятора продлились 47 минут. Отмечается, что испытания завершились полным успехом.

Роботизированный манипулятор будет использоваться при следующих этапах строительства китайской станции «Тяньгун». Также он поможет экипажу миссии при работах в открытом космосе.

Подобные роботизированные манипуляторы применяются на Международной космической станции. С 2001 года на МКС используется манипулятор Canadarm2, также манипулятор установлен на новом российском модуле «Наука».

Базовый модуль «Тяньхэ» китайской орбитальной станции «Тяньгун» был выведен на околоземную орбиту в апреле 2021 года. В 2022 году Китай планирует завершить строительство станции после отправки двух лабораторных модулей.

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