Москва, , 10:19 — REGNUM В рамках оказания помощи Казахстану в урегулировании беспорядков внутри страны Организации договора о коллективной безопасности направили в эту страну свои миротворческие силы. Об этом сообщает секретариат ОДКБ.

ОДКБ Odkb-csto.org

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Отмечается, что самолёты военно-транспортной авиации РФ осуществляют переброску подразделений и воинских частей ВДВ.

Сообщается также, что ключевыми целями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане будет охрана государственных и военных объектов, а также содействие в стабилизации обстановки в стране.

Подчёркивается также, что передовые подразделения коллективных сил ОДКБ уже начали осуществлять поставленные задачи в Казахстане.