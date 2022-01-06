Нур-Султан, , 10:17 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 6 января на заседании Совета безопасности поручил руководителям силовых структур обеспечить необходимою боевую готовность ведомств и высокий моральных дух военнослужащих. Об этом, как сообщает пресс-служба главы государства.

Касым-Жомарт Токаев Duma.gov.ru

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Токаев отметил, что в стране сохраняется сложная ситуация. Протестующие вооружились и ведут бои с правоохранителями и военными.

«Нам хорошо известно, они бесчинствуют в настоящее время в Алма-Ате и в других городах. Захватывают здания инфраструктуры, и самое главное захватывают помещения, где находятся стрелковые оружия. Ведут бои с курсантами училищ», — сказал президент.

Он заявил, что беспорядки в стране устраивают террористы, которые прошли подготовку в других странах и являются международными террористами. Токаев призвал участников заседания обеспечить защиту государства от «внешней угрозы».

Напомним, в ходе беспорядков, которые вспыхнули в Казахстане, Токаев снял с пожизненного поста председателя Совета безопасности первого президента республики Нурсултана Назарбаева и сам занял этот пост. Он пообещал ужесточить меры к протестующим. В стране объявлена контртеррористическая операция.