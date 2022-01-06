Бостон, США, , 10:16 — REGNUM Баскетбольный клуб «Сан-Антонио Сперс» переиграл команду «Бостон Селтикс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 6 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Джейлен Браун в составе баскетбольного клуба «Бостон Селтикс» (сс) Keith Allison

Игра состоялась на паркете площадки «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась в пользу гостей со счетом 97:99.

При этом самым результативным игроком встречи стал легкий форвард «Селтикс» Джейлен Браун, набравший в матче 30 очков.

В составе «Сан-Антонио» наиболее результативным оказался разыгрывающий Деджанте Мюррей, который оформил во встрече дабл-дабл с 22 очками и 12 результативными передачами.

Отметим, в следующем матче «Сан-Антонио» 8 января в гостях сыграет с клубом «Филадельфия Сиксерс», а «Бостон» днем ранее также на выезде встретится с командой «Нью-Йорк Никс».