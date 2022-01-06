Нур-Султан, 6 января 2022, 10:16 — REGNUM Минздрав Казахстана сообщил 6 января о более тысячи пострадавших из-за массовых беспорядков в стране.
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Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил создать следственную группу для выявления причин беспорядков и привлечения виновных к уголовной ответственности.
«Создать специальную следственную группу в составе представителей Генпрокуратуры, МВД, и др. компетентных структур для выявления причин произошедших событий, установления и привлечения к … ответственности всех виновных», — отмечается в списке поручений главы Казахстана.