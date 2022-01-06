* запрещённая в России организация

Кабул, , 10:10 — REGNUM Пресс-секретарь министерства иностранных дел «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что у нового правительства есть все условия для признания: «Применение тактики давления не является решением проблем Афганистана».

По сообщению регионального офиса информационного агентства «Тасним», пресс-секретарь министерства иностранных дел «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдул Каххар Балхи подчеркнул необходимость признания правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сказал, что созданы все условия для признания правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Он добавил: «Народ Афганистана решил поддержать новое правительство. Термин «правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неверен. Это правительство представляет народ Афганистана».

Балхи продолжил: «Нынешнее правительство прибыло не на самолете, и его руководство не спустились на землю с воздуха, оно пришло к власти без поддержки иностранных сил, новое афганское правительство представляет афганский народ».

Он также заявил, что мировое сообщество должно взаимодействовать с новым правительством Афганистана, подчеркнув при этом, что необходимо решать любые вопросы путем диалога и сотрудничества.

«Использование тактики давления не является решением проблем, стоящих перед афганским народом», — сказал он.

Что касается образования женщин и девочек, Балхи сказал:

«Политика правительства заключается в том, что мы предоставим им все права, которыми женщины обладают в рамках ислама, включая право на работу, образование и другие права».

Балхи заявил, что безопасность в Афганистане была обеспечена с приходом талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти, добавив: «Коллективное наказание афганского народа международным сообществом является очень прискорбным обстоятельством».

«Хотя сейчас в стране царит мир и народ Афганистана добился территориальной целостности, он находится под угрозой массового голода», — сказал он.